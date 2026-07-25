Don Maurizio Patriciello ha commentato la crescente violenza tra i giovani, affermando che la situazione è peggiorata rispetto al passato. Ha lodato le recenti misure del governo, che permettono di intervenire anche nei casi di reati commessi da minorenni. Secondo il sacerdote, non si tratta più di semplici scontri, ma di atti più gravi. La legge ora consente di agire anche contro i minorenni coinvolti in attività criminali.

"Non volano più schiaffi ma coltelli". Fotografa così, don Maurizio Patriciello, la situazione della criminalità giovanile in Italia, sempre più fuori controllo, e applaude alla stretta del governo contro le baby gang, che consentirà all'autorità giudiziaria di procedere anche contro i minorenni. Una impostazione fortemente contestata dalle opposizioni. "Ci troviamo davanti ad una questione molto seria: i ragazzi oggi sono diventati pericolosi. Lo Stato ha il dovere di difendere chi è più debole", sottolinea il parroco di Caivano che da sempre si batte contro la camorra e vive sotto scorta, parlando con l'agenzia Adnkronos. Il decreto sull'... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Don Patriciello mette la sinistra spalle al muro: "Non volano schiaffi ma coltelli"

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