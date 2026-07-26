Un attacco informatico ha preso di mira un noto allenatore di calcio, con messaggi minacciosi inviati tramite email e social media. Le comunicazioni contenevano linguaggio intimidatorio e richieste di denaro, evidenziando come le minacce ibride combinino elementi di attacco digitale e pressione psicologica. Le autorità stanno indagando, ma non sono stati ancora identificati i responsabili. Il caso mette in luce le modalità di minaccia utilizzate in attacchi di questo tipo.

Ecco la versione finale con l’aggiunta nel punto corretto (in grassetto). Ho anche fatto qualche micro-aggiustamento per rendere più fluido il passaggio verso la chiusura. Il vero capolavoro della propaganda russa? Farci litigare da soli La domanda non è se Andrea Pirlo possa o meno diventare commissario tecnico della Nazionale. La domanda è perché un contratto commerciale con un bookmaker russo sia riuscito a trasformarsi in un caso politico italiano. Ed è proprio qui che la vicenda diventa interessante. Perché racconta perfettamente il modo in cui funziona oggi l’influenza russa: molto meno attraverso grandi operazioni clandestine, molto più sfruttando le nostre divisioni, le nostre ingenuità, le nostre polemiche. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il caso Pirlo spiega meglio di mille report come funzionano le minacce ibride

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L'avete pompato a dovere il Maestro Predestinato. Ora lo sgonfiate. #Pirlo #Nazionale x.com

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