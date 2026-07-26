Il Tour de France 2026 si avvia alla conclusione, con il ciclista sloveno vicino a vincere la sua quinta maglia gialla. Durante la corsa sono stati segnalati sospetti legami tra alcune sostanze e pratiche illecite, tra cui l’uso di vermi marini e di un composto chiamato M101. Questa sostanza viene ritenuta difficile da individuare nei controlli antidoping e si pensa possa migliorare le prestazioni. La presenza di queste pratiche evidenzia le difficoltà nel contrasto alle frodi sportive.

Sta per chiudersi il Tour de France 2026, con Tadej Pogacar pronto a festeggiare la quinta maglia gialla della sua carriera. È stata però una Grande Boucle particolare, perché intervallata da un episodio che ha coinvolto lo stesso Pogacar insieme a Jonas Vingegaard, controllati di notte e non negli orari normalmente prestabiliti (dalle 6 alle 23), con diverse polemiche legate al mancato riposo dei corridori. I controlli notturni sono legati soprattutto alla caccia alle microdosi di sostanze vietate che hanno vita molto breve nell’organismo e quindi sono difficilmente rintracciabili. L’ultimo allarme riguarda le emoglobine naturali non umane... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I vermi marini e il doping: perché la M101 migliora le prestazioni ed è difficile da rintracciare

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Si parla di: Tour, le microdosi di epo e l’emoglobina dei vermi marini: cosa si cerca nei controlli antidoping in piena notte.

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