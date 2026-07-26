Due giorni fa, un gruppo di anziani di via Menotti ha manifestato davanti a una testata giornalistica. Tra loro, la signora Zena Geri, di 87 anni, ha spiegato di desiderare più panchine nel quartiere. La donna ha rivolto direttamente questa richiesta al sindaco, chiedendo che venga preso in considerazione. La protesta si è concentrata sulla mancanza di sedili pubblici per le persone anziane.

La protesta dei vegliardi di via Ciro Menotti s’è palesata l’altroieri quando al giornale s’è presentata la signora Zena Geri. "Ho 87 anni e un desiderio che dico a voi perché ad esaudirlo sia il sindaco Andrea Biancani – osserva la pesarese –. Vorrei che in via Ciro Menotti venissero aggiunte almeno due panchine e un tavolino, nel punto esatto dove sono stati in passato, ma sono stati tolti". Geri parla a nome di un gruppetto di coetanei, anno più anno meno, tutti residenti storici della zona e determinati a raggiungere l’obiettivo. "Intanto scriva i nostri nomi – dice uno che mette il casco per fuggire dietro a un proprio impegno – che se serve le faccio sapere gli altri che la pensano come noi: se il sindaco vuole riacchiappare i nostri voti, sistemi la faccenda". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I vegliardi di via Menotti: "Sindaco, più panchine"

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