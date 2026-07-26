I teatri condominiali italiani dell’Italia centrale tra il XVIII e il XIX secolo sono stati inseriti nella Lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco. La decisione è stata annunciata ufficialmente e rappresenta un riconoscimento internazionale per queste strutture storiche. La premier ha commentato la notizia definendola una vittoria, mentre il ministro della Cultura ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto.

Il Sistema dei T eatri condominiali all’italiana nell’Italia centrale fra XVIII e XIX secolo entra nella Lista del Patrimonio mondiale Unesco. Una grande vittoria per la cultura italiana, sottolineata dalla soddisfazione della premier Meloni e del ministro della Cultura Giuli.”Una grande sfida vinta”. L a decisione è stata presa nel corso della 48ª sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale d ell’Unesco a Busan, nella Repubblica di Corea. Si tratta del 62esimo sito italiano iscritto nella lista del Patrimonio mondiale. Il sito seriale interessa tre Regioni (Marche, Emilia Romagna e Umbri a). Il sistema dei Teatri condominiali all’italiana, evidenzia l’Unesco, “testimonia il rapido sviluppo, nei centri urbani, di un fenomeno che conobbe una vasta diffusione nel XIX secolo in Italia e in Europa, per poi estendersi all’America Latina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - I teatri condominiali italiani diventano patrimonio dell’Unesco: ecco la lista. Meloni: “Una sfida vinta”

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I teatri condominiali dellItalia centrale diventano patrimonio dellUnesco

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