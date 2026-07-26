I teatri condominiali entrano nella Lista Unesco Ecco i perché di un patrimonio unico

I teatri condominiali dell’Italia centrale sono stati inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco. La decisione è stata presa durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, tenutasi in Corea. Il riconoscimento segue un percorso iniziato diversi anni fa, con il coinvolgimento di vari soggetti e con le Marche come capofila.

I teatri storici dell’Italia centrale sono stati ufficialmente iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Il prestigioso riconoscimento assegnato in Corea, nel corso della 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale Unesco, corona un percorso istituzionale avviato negli anni scorsi da più soggetti con capofila le Marche. Nati tra il XVIII e il XIX secolo, sono un fenomeno culturale e sociale tipico del centro della penisola e segnano il momento in cui il teatro e l’opera da evento esclusivamente per nobili, aristocrazia e notabili diventa patrimonio della comunità. Costituiscono un fenomeno peculiare nella storia dell’architettura e del teatro inteso come istituzione sociale e culturale perchè si trattava del primo esperimento in cui istituzioni e gruppi di privati gestivano insieme un patrimonio per la comunità. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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