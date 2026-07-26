Guida ai programmi TV del 26 luglio 2026: “Noos” su Rai 1, “Racconto di una notte” su Canale 5, “Drive Angry” su Canale 20. Una prima serata ricca e varia accompagna il pubblico di domenica 26 luglio. Su Rai 1 torna Noos – L’avventura della conoscenza, che porta in tv il fascino della scienza con un linguaggio accessibile. Rai 2 punta sul calcio?racconto con Juventus, primo amore, viaggio emotivo nella storia bianconera. Su Canale 5 domina la tensione familiare di Racconto di una notte, tra segreti, gelosie e rivelazioni che cambiano tutto. Italia 1 accende l’inchiesta con Le Iene presentano: Il Verdetto, mentre Sky Cinema Uno propone la prima visione di L’infiltrata, thriller ad alta intensità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 26 luglio 2026: fiction e film della sera

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