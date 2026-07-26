I patriot del battaglione greco fanno scudo ai siti petroliferi di Aramco
Un battaglione greco ha schierato i suoi patriot per proteggere i siti petroliferi di Aramco. La missione, chiamata Eldysa, è iniziata nel 2021 dopo negoziati prolungati per mettere in sicurezza le infrastrutture principali della zona.
La missione, che si chiama Eldysa, fu avviata nel 2021 dopo lunghi negoziati per proteggere le principali infrastrutture della regione. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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