I patriot del battaglione greco fanno scudo ai siti petroliferi di Aramco

Da repubblica.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un battaglione greco ha schierato i suoi patriot per proteggere i siti petroliferi di Aramco. La missione, chiamata Eldysa, è iniziata nel 2021 dopo negoziati prolungati per mettere in sicurezza le infrastrutture principali della zona.

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La missione, che si chiama Eldysa, fu avviata nel 2021 dopo lunghi negoziati per proteggere le principali infrastrutture della regione. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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