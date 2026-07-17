Droni ucraini colpiscono cacciabombardiere russo e siti petroliferi a 800 km dal confine
Droni ucraini hanno colpito un aereo militare russo Tu-95 alla base di Engels, situata a circa 800 chilometri dal confine. L’attacco ha coinvolto anche siti petroliferi nelle vicinanze, mentre il velivolo russo era impiegato nei raid missilistici contro il paese. La base di Engels si trova in una regione distante dalla frontiera, e l’attacco è stato condotto con droni. Nessuna informazione è stata rilasciata su eventuali vittime o danni specifici.
Antonio Giordano a Come States? — Immigrazione, Europa e il ruolo dell'Italia nello scenario internazionale Agenzia Vista) Kiev, 17 luglio 2026 Forze ucraine hanno colpito un aereo militare russo Tu-95 nella base di Engels, situata a circa 800 chilometri dal confine di Stato, utilizzato per i raid missilistici contro il Paese. Secondo quanto riferisce Volodymyr Zelensky su Telegram. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Antonio Giordano a Come States? — Immigrazione, Europa e il ruolo dell'Italia nello scenario internazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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