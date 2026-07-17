droni ucraini colpiscono cacciabombardiere russo e siti petroliferi a 800 km dal confine

Notizia in breve

Droni ucraini hanno colpito un aereo militare russo Tu-95 alla base di Engels, situata a circa 800 chilometri dal confine. L’attacco ha coinvolto anche siti petroliferi nelle vicinanze, mentre il velivolo russo era impiegato nei raid missilistici contro il paese. La base di Engels si trova in una regione distante dalla frontiera, e l’attacco è stato condotto con droni. Nessuna informazione è stata rilasciata su eventuali vittime o danni specifici.