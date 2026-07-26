Una selezione di libri dedicati al cibo e al vino è stata presentata come le letture ideali per l'estate 2024. Tra i titoli ci sono ricettari, saggi di storia e romanzi gialli ambientati nel mondo gastronomico, dove chef famosi vengono uccisi da un assassino misterioso. Questi volumi sono stati indicati come perfetti compagni di vacanza per gli appassionati di enogastronomia che vogliono portare con sé in valigia.

Ricettari, trattati di storia, perfino libri gialli in cui i cuochi più famosi d'Italia vengono uccisi da un killer misterioso: ecco tutti i libri che gli appassionati di enogastronomia dovrebbero portare con sé in vacanza +++dropcap In ogni valigia che si rispetti c'è sempre posto per un paio di libri da leggere sotto l'ombrellone. E perché no, quei libri possono essere un bel momento di approfondimento sul cibo e sul vino, visto che l'estate è sempre un buon momento per dedicarsi a ciò che ci appassiona. Se quel qualcosa è il mondo dell'enogastronomia, ecco ad esempio che un viaggio si trasforma facilmente in un appuntamento con la scoperta di nuovi piatti, nuovi sapori e nuovi ingredienti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I libri più belli per chi ama il cibo e vino da leggere l'estate 2024

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From Moules Frites to Turkey Chunks A Meal to Remember

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