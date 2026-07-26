I giovani del Partito Democratico hanno espresso sostegno alla linea adottata dall'ex presidente del Consiglio riguardo al riarmo. La loro posizione si differenzia da quella di altri gruppi politici, come il Movimento 5 Stelle e alcune forze dell’area sovranista, che si oppongono alle spese militari. La discussione riguarda il piano di rafforzamento delle forze europee, l’aumento delle risorse in ambito Nato e gli investimenti in difesa a livello europeo.

Non sono solo M5S e AVS a opporsi a ogni spesa militare, schierandosi contro il piano di riarmo europeo, l’aumento delle spese in sede Nato, gli investimenti europei in difesa. A sostenere questa stessa linea, in opposizione alla posizione del Pd (che sì è contro piani di riarmo nazionali, ma a favore di un maggior investimento nella difesa europea), sono anche i Giovani Democratici, l’organizzazione giovanile del Pd, che ha ritrovato un nuovo protagonismo, dopo anni difficili, con l’elezione della nuova segretaria, Virginia Libero. L’ultima conferma è arrivata dal campeggio dei Giovani dem fatto a Sant’Ilario d’Enza, in provincia di Reggio Emilia, un appuntamento che non si faceva da una decina di anni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - I giovani del Pd sul riarmo sostengono la linea Conte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Pd deve imporre a Conte una linea europea sulla difesaIl 7 e 8 luglio, a Ankara, i rappresentanti di 32 Paesi dell’Alleanza atlantica si sono riuniti per confermare gli impegni presi in precedenza...

Temi più discussi: È scontro nel campo largo sulla questione Russia-Ucraina; VIDEO | Giuseppe Conte: Trovo insopportabile che alcuni partiti vogliano appropriarsi di Borsellino; Quanto costa ai partiti l'affitto delle loro sedi? Pd al primo posto con i 41mila euro del Nazareno, Giorgia Meloni ne spende 13mila al mese; Show di Salvini in carcere. Su Roggero lite con Vannacci.

#politichemigratorie - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Nascono i giovani Cinquestelle. Il programma sarà scritto anche da loroROMA Nello statuto del Movimento - rimesso a nuovo dalla Costituente del 2024 - se ne parla all'articolo 9, ma fino a oggi è rimasto un buon proposito su carta. Non sarà più così: il network dei ... ilmessaggero.it

M5S, Casaleggio jr boccia Conte: Sarebbe un buon leader del PdIl rapporto tra l’attuale leader del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, e i membri legati alla base storica dei pentastellati diventa sempre più complicato. Dopo il contenzioso legale tra l’ex ... ilmessaggero.it