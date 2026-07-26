‘Hannah’ | arte spazio e natura L’installazione a Moraduccio
Fino al 31 agosto, nella chiesetta medievale di Moraduccio, frazione vicino a Castel del Rio, è possibile visitare l’installazione ‘Hannah’ dell’artista Marco Di Giovanni. L’opera combina elementi di arte, spazio e natura, creando un’esperienza immersiva all’interno dell’edificio storico. La mostra si inserisce in un contesto di valorizzazione culturale e artistica della zona, che si trova tra l’Emilia-Romagna e la Toscana. La chiesetta è aperta al pubblico durante il periodo di esposizione.
Nella chiesetta medioevale di Moraduccio, frazione a due passi da Castel del Rio in quella terra di confine tra l’Emilia-Romagna e la Toscana, è visitabile fino al 31 agosto l’installazione ‘ Hannah ’ dell’artista Marco Di Giovanni. Un’opera, appositamente studiata per quel luogo suggestivo, formata da venti cavalletti da pittore capaci di comporre un icosaedro. Si tratta di un solido platonico, con venti triangoli equilateri, perfettamente iscrivibile in una sfera. L’opera parte da una difficile pagina della storia personale dell’artista di Teramo ma imolese d’adozione: la morte della figlia Anna a soli 11 anni. Un tortuoso percorso di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
San Cassiano, al via Incontrando Arte Festival tra arte, musica, spiritualità e naturaA San Cassiano di Controne è partito l'Incontrando Arte Festival, che propone un programma di eventi tra arte, musica, spiritualità e natura.
Trentinara: applausi e soddisfazione per la nuova installazione d'arte contemporaneaA Trentinara è stata inaugurata un’opera di arte contemporanea dello artista Fernando Mangone.
Si parla di: ‘Hannah’: arte, spazio e natura. L’installazione a Moraduccio; Berici in Festival 2026: musica, cultura, arte e territorio.