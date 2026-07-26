‘Hannah’ | arte spazio e natura L’installazione a Moraduccio

Notizia in breve

Fino al 31 agosto, nella chiesetta medievale di Moraduccio, frazione vicino a Castel del Rio, è possibile visitare l’installazione ‘Hannah’ dell’artista Marco Di Giovanni. L’opera combina elementi di arte, spazio e natura, creando un’esperienza immersiva all’interno dell’edificio storico. La mostra si inserisce in un contesto di valorizzazione culturale e artistica della zona, che si trova tra l’Emilia-Romagna e la Toscana. La chiesetta è aperta al pubblico durante il periodo di esposizione.