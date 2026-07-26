Lewis Hamilton ha ammesso che le penalizzazioni subite durante il Gran premio di Ungheria sono state causate da sue decisioni e non dal team. Dopo la gara, il pilota ha detto di non avere nulla da rimproverare al team e ha riconosciuto che sarebbe stato possibile vincere la corsa se non avesse effettuato una sosta in più, che ha portato alla perdita della seconda posizione. Hamilton si è classificato quinto.

"Le penalizzazioni? È stata colpa mia, non ho nulla da rimproverare al team". Così Lewis Hamilton dopo il quinto posto al Gran premio di Ungheria. Analizzando la gara il pilota inglese della Ferrari ha osservato: "Non dovevamo fare quella sosta in più, perché abbiamo ceduto la seconda posizione. Abbiamo fatto dei buoni progressi, ma l'esecuzione non stata perfetta. Oggi avremmo dovuto vincere"., Sulla stessa linea d'onda è sintonizzato Charles Leclerc, quarto al traguardo: "È molto difficile trovare la costanza con questa vettura. La cosa davvero strana è che nelle ultime tre gare è avvenuto l'esatto contrario di ciò che ci aspettavamo". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Hamilton fa autocritica: "Le penalizzazioni sono colpa mia, avremmo dovuto vincere"

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