Hamilton affranto | Avremmo dovuto vincere Leclerc | Molto difficile trovare la costanza c’è una cosa davvero strana Lo choc dei piloti Ferrari

Da ilfattoquotidiano.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Gran premio in Ungheria si è concluso senza un podio per la Ferrari, che ha visto Charles Leclerc arrivare quarto e Lewis Hamilton quinto. I piloti hanno espresso delusione per le prestazioni, con Hamilton che ha commentato che avrebbero dovuto vincere, mentre Leclerc ha parlato di difficoltà nel mantenere la costanza e di circostanze strane durante la gara. La squadra non è riuscita a capitalizzare un’opportunità di rilancio, lasciando la corsa con molteplici rimpianti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Doveva essere il Gran premio del rilancio, si è trasformato nell’ennesima occasione sprecata. La Ferrari lascia l’ Ungheria senza nemmeno un podio, con Charles Leclerc quarto e Lewis Hamilton quinto al termine di una gara piena di rimpianti. Il britannico, condizionato dalla penalizzazione in qualifica e dai cinque secondi aggiunti in gara per eccesso di velocità in pit lane, non cerca alibi: “Le penalizzazioni? È stata colpa mia, non ho nulla da rimproverare al team”. Eppure, proprio Hamilton è il più duro nel giudicare il risultato finale. “Non dovevamo fare quella sosta in più, perché abbiamo ceduto la seconda posizione. Abbiamo fatto dei buoni progressi, ma l’esecuzione non è stata perfetta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

hamilton affranto avremmo dovuto vincere leclerc molto difficile trovare la costanza c8217232 una cosa davvero strana lo choc dei piloti ferrari
© Ilfattoquotidiano.it - Hamilton affranto: “Avremmo dovuto vincere”. Leclerc: “Molto difficile trovare la costanza, c’è una cosa davvero strana”. Lo choc dei piloti Ferrari
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ferrari, Charles Leclerc "copia" Hamilton: una strana scelta sui freniDurante il Gran Premio di Spagna, la Ferrari ha adottato una configurazione dei freni simile a quella di un rivale, suscitando reazioni tra gli...

Hamilton fa autocritica: "Le penalizzazioni sono colpa mia, avremmo dovuto vincere"Lewis Hamilton ha ammesso che le penalizzazioni subite durante il Gran premio di Ungheria sono state causate da sue decisioni e non dal team.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web