Il Gran premio in Ungheria si è concluso senza un podio per la Ferrari, che ha visto Charles Leclerc arrivare quarto e Lewis Hamilton quinto. I piloti hanno espresso delusione per le prestazioni, con Hamilton che ha commentato che avrebbero dovuto vincere, mentre Leclerc ha parlato di difficoltà nel mantenere la costanza e di circostanze strane durante la gara. La squadra non è riuscita a capitalizzare un’opportunità di rilancio, lasciando la corsa con molteplici rimpianti.

Doveva essere il Gran premio del rilancio, si è trasformato nell’ennesima occasione sprecata. La Ferrari lascia l’ Ungheria senza nemmeno un podio, con Charles Leclerc quarto e Lewis Hamilton quinto al termine di una gara piena di rimpianti. Il britannico, condizionato dalla penalizzazione in qualifica e dai cinque secondi aggiunti in gara per eccesso di velocità in pit lane, non cerca alibi: “Le penalizzazioni? È stata colpa mia, non ho nulla da rimproverare al team”. Eppure, proprio Hamilton è il più duro nel giudicare il risultato finale. “Non dovevamo fare quella sosta in più, perché abbiamo ceduto la seconda posizione. Abbiamo fatto dei buoni progressi, ma l’esecuzione non è stata perfetta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Hamilton affranto: “Avremmo dovuto vincere”. Leclerc: “Molto difficile trovare la costanza, c’è una cosa davvero strana”. Lo choc dei piloti Ferrari

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