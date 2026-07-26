Guerra Ucraina - Russia le news Missili balistici su Kiev almeno due colpiscono il centro della capitale

Due missili balistici hanno colpito il centro di Kiev, causando danni e allarme tra i cittadini. Non ci sono ancora dettagli sulle vittime o sui danni esatti, ma le esplosioni sono state avvertite chiaramente nel cuore della capitale ucraina. La notizia si aggiunge a un susseguirsi di attacchi missilistici nella regione, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione. Nel frattempo, sono emerse battute ironiche sulla mancanza di consigli strategici in Italia.

“Non c'era nessuno di valido in Italia che potesse consigliarlo? È un peccato che Osama bin Laden non abbia vissuto abbastanza a lungo per vederlo: sarebbe stato un eccellente consigliere per il governo italiano”. Lo scrive su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, commentando l'intervista a Repubblica di Guido Crosetto, in cui il ministro della Difesa dice tra l'altro di aver offerto all'ex ministro ucraino Mykhailo Fedorov un incarico di consulente. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Russia-Ukraine War: Russia Missile Strike Rocks Kyiv, Homes And Warehouses Hit In Fresh Attack

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