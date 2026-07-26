Nella notte, missili balistici hanno colpito Kiev, secondo quanto riferito dal sindaco della città. La risposta ucraina è stata un attacco aerei sulla Crimea, denominato “Spegni la Crimea”. Il presidente ha annunciato una nuova mobilitazione, con l’arrivo di truppe dalla Corea del Nord, mentre il portavoce ha affermato che Mosca mira a incrementare le forze sul fronte.

Roma, 26 luglio 2026 - "Gli occupanti russi hanno attaccato in nottata Kiev con missili balistici”, ha denunciato il sindaco della capitale ucraina Vitaliy Klitschko, ripreso da Ukrainska Pravda. I rottami di un missile balistico sono caduti su un palazzo residenziale di 18 piani nel distretto di Shevchenkivskyi. Un altro incendio è stato segnalato in un "sito non residenziale" nel distretto di Solomianskyi. Tre residenti della capitale sono rimasti feriti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in serata aveva avvertito la popolazione: “Sappiamo dalla nostra intelligence e dai nostri partner che i russi hanno preparato i missili per un nuovo attacco massiccio contro l'Ucraina, abbiamo informazioni preliminari che potrebbe verificarsi nelle prossime 48 ore". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Guerra in Ucraina, la Russia bombarda Kiev che risponde con i raid “Spegni la Crimea”. Zelensky: “Putin vuole più soldati: via a nuova mobilitazione e altre truppe dalla Corea del Nord”

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