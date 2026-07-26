Un guasto alla linea elettrica nei pressi di Scarlino ha causato ritardi fino a un’ora sui treni sulla Tirrenica. La circolazione ferroviaria è stata interrotta fino alle 12, coinvolgendo treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. La circolazione è stata ripristinata dopo le verifiche tecniche. Nessuna informazione su eventuali disagi o danni.

Scarlino, 26 luglio 2026 – Mattinata difficile per chi viaggia in treno lungo la costa toscana. La circolazione ferroviaria è stata bloccata per tutta la mattina fino alle 12 a causa di alcune verifiche tecniche sulla linea elettrica nei pressi di Scarlino, con ripercussioni sui collegamenti Alta Velocità, Intercity e Regionali. A comunicarlo è Trenitalia, che segnala possibili maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti per i convogli interessati. Treni deviati via Firenze. Per ridurre gli effetti dei rallentamenti, dopo la ripresa della circolazione avvenuta intorno alle 12, alcuni treni a lunga percorrenza sono stati deviati su un itinerario alternativo via Firenze, con modifiche al servizio e alcune fermate cancellate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guasto alla linea elettrica nei pressi di Scarlino, caos sui treni: ritardi fino a un’ora sulla Tirrenica

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