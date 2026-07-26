Grosso si affida ai nuovi | la Fiorentina rivuole l' Europa con un gioco brillante

Nell’amichevole contro il QPR, il tecnico della Fiorentina ha schierato dall’inizio cinque dei dieci giocatori titolari di movimento, tutti nuovi. L’obiettivo era valutare le caratteristiche dei nuovi acquisti. La formazione ha mostrato un cambio di interpreti rispetto alle precedenti partite ufficiali, con l’intenzione di preparare la squadra per la prossima stagione e tornare a competere in Europa. La strategia si concentra sul rinnovamento e sulla sperimentazione di un gioco più brillante.

Cinque giocatori diversi su dieci titolari di movimento, é già un indizio lampante del cambiamento. Nel primo tempo dell’amichevole di ieri contro il QPR Fabio Grosso ha utilizzato dal via tutti i nuovi, anche per capirne meglio le caratteristiche. E rispetto alla passata stagione sono diversi pure allenatore e modulo. I viola hanno voglia di voltare pagina e tornare a puntare l’obiettivo europeo, attraverso le idee e gli investimenti che hanno già portato cinque acquisti (a breve sei con Joao Mario: c’è già l’accordo con la Juventus per il prestito con diritto di riscatto) in una sorta di rivoluzione per archiviare il ricordo del quindicesimo posto dell’anno scorso con la salvezza matematica raggiunta solo alla 36esima giornata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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