Le proteste dal centro anziani di Grosseto denunciano condizioni di degrado e isolamento. I partecipanti lamentano di essere lasciati soli e di vivere in ambienti trascurati. Le accuse si concentrano sulla mancanza di attenzione e manutenzione, che hanno portato a un senso di abbandono tra gli anziani. Nessuna risposta ufficiale è stata ancora fornita dalle autorità locali. La situazione è stata portata all’attenzione pubblica attraverso le testimonianze dei rappresentanti del centro.

Grosseto, 26 luglio 2026 – “Questo posto non è una scatola da riempire”. Potrebbe essere definita così la situazione, con una frase tratta dal monologo di Paola Cortellesi in “Scusate se esisto”. Da evidenziare ancora come i tre fabbricati di piazzale De Amicis a Barbanella versino in uno stato di degrado e abbandono se non fosse per gli affittuari (coraggiosi). In totale sono 3 edifici compresi in 896 metri quadrati con uffici, ambulatori e auditorium. Doveroso ripercorrere brevemente una storia lontana, che parte da un “c’era una volta” sfociata un degrado affermato. Un progetto nato negli anni Sessanta. Il progetto originario del... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Grosseto, le proteste dal centro anziani: “Immersi nel degrado e rimasti soli”

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