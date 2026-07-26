Greta e Ivan tornano dall' Argentina per vivere a Sacile ma non trovano casa | Ormai gli affitti sono solo per gli americani della Base

Greta e Ivan sono tornati dall’Argentina e cercano una casa a Sacile, ma non trovano disponibilità. Gli affitti sono praticamente riservati ai residenti americani della Base. La coppia vorrebbe stabilirsi nel luogo di nascita di lui, dove vive la sua famiglia, ma al momento non sono riusciti a trovare un alloggio. La situazione immobiliare locale sembra limitare le possibilità di affitto per chi non è residente o non ha legami diretti con la zona.

SACILE (PORDENONE) - Greta e Ivan sono rientrati da poco in Italia. La loro idea è prendere casa laddove Ivan Del Vecchio è nato e cresciuto e dove risiede tutta la sua famiglia. Anche Greta, sua moglie, possiede come lui il doppio passaporto. Avevano iniziato a cercare casa qui in zona già prima di rientrare, cosa avvenuta a metà del mese scorso, ma ancora nulla. Come ha dichiarato Greta Jonte in un intervento pubblicato sulla pagina social cittadina, Sacile non sembra avere una casa da dare loro in affitto, anzi, non sembra proprio aver alcun tipo di offerta in questo senso. LA RICERCA Greta racconta le sue necessità. Sono lei e il marito con due bambini, uno di 3 e l’altro di 11 anni. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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Greta e Ivan tornano dall'Argentina per vivere a Sacile, ma non trovano casa

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