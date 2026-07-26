Sabato 25 luglio si è tenuto il concerto di Gregory Porter nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. È stata l’unica data italiana dell’artista, che ha eseguito sia nuovi brani che grandi successi del passato. La serata ha visto la partecipazione di pubblico presente per ascoltare dal vivo il cantante jazz. Non sono stati segnalati problemi o eventi imprevisti durante l’evento.

Unica data italiana di Gregory Porter, sabato 25 luglio, nella cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La star del jazz, vincitore di due Grammy, dalla voce vellutata e potente è approdato nella Capitale per il Roma Summer Fest, accompagnato da Chip Crawford al piano, OndreJ Pivec al hammond, Emanuel Harrold alla batteria, Tivon Pennicott ai fiati e Jahmal Nichols al basso. Tra jazz contemporaneo, soul e fino alla spiritualità del gospel, il cantante californiano, ex giocatore di football americano, ha incantato e emozionato il pubblico presente, proponendo in scaletta nuovi brani e grandi hit del passato. Uno degli appuntamenti più attesi di questa stagione romana di concerti, che ha soddisfatto e entusiasmato tutti. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

© Video.corriere.it - Gregory Porter, il live nella Cavea dell'Auditorium fra nuovi brani e grandi hit del passato

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