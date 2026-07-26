In questi giorni si stanno svolgendo le operazioni di scorrimento delle graduatorie dei concorsi PNRR per le assunzioni dei docenti. Gli idonei stanno passando alla fase di nomina come vincitori, mentre le procedure di assegnazione delle province continuano anche durante il fine settimana. L’obiettivo è completare tutte le operazioni relative all’allegato A entro il 30 luglio.

Sono giorni intensi per le assunzioni docenti del prossimo anno scolastico. I turni per la scelta della provincia restano aperti anche nel fine settimana, con un obiettivo preciso: arrivare al 30 luglio con le operazioni dell'allegato A già chiuse. In questo quadro si muovono anche le graduatorie concorsi PNRR, che in questi giorni cambiano volto. Quando un vincitore rinuncia al ruolo, scatta un meccanismo che trasforma un idoneo in nuovo assunto e riporta in vita l'elenco riservato al 30% dei posti.Quando scatta lo scorrimento delle graduatorie concorsi PNRRIl meccanismo riguarda solo i concorsi del Piano nazionale di ripresa e resilienza che hanno ancora graduatorie ed elenchi del 30% in vigore. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Graduatorie concorsi PNRR: gli idonei diventano vincitori, ecco come funziona lo scorrimento per le assunzioni docenti

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Assunzioni 2026: come cambiano le graduatorie PNRR e il meccanismo di scorrimento per gli idonei

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