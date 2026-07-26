Gomorra non fu un plagio la sentenza della Cassazione Saviano | Felice per questo finale
La Cassazione ha stabilito che “Gomorra” non costituisce un plagio. La sentenza prevede che l’autore debba pagare 10mila euro di risarcimento per aver ripreso frasi da articoli senza citare le fonti, anche se il contributo di queste citazioni all’opera è stato giudicato minimo. L’autore si è detto soddisfatto del risultato finale.
La decisione dei giudici: “Dovrà risarcire 10mila euro per aver riportato frasi da articoli senza citare la fonte. Ma il loro contributo sull’opera fu minimo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
SAVIANO, DOPO 18 ANNI ARRIVA LA SENTENZA DEFINITIVA: LA CASSAZIONE CHIUDE IL CASO GOMORRA
Notizie e thread social correlati
Roberto Saviano condannato: dovrà risarcire 10 mila euro per plagio in GomorraLa Corte di Cassazione ha confermato la condanna a Roberto Saviano, che dovrà versare 10 mila euro di risarcimento.
Leggi anche: Roberto Saviano condannato in Cassazione: in "Gomorra" ha copiato
Argomenti più discussi: Gomorra, non è mai stato plagio: le parole di Roberto Saviano dopo la sentenza della Cassazione; No, Roberto Saviano non è stato condannato per plagio; Gomorra, mini risarcimento per gli articoli copiati: scarso impatto sul successo del libro; Giffoni Film Festival, nessun danno erariale: la decisione della Corte dei Conti.
Gomorra non fu un plagio: mini risarcimento per gli articoli riportati senza fonte x.com
Sono felice che la Corte di Cassazione abbia messo la parola fine alla vicenda Gomorra: non si è mai trattato di plagio. Nel 2006, scrivendo Gomorra, riportai alcuni virgolettati dicendo chiaramente che erano tratti da giornali locali, tra cui un brano che esaltav facebook