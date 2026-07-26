Gomorra non fu un plagio la sentenza della Cassazione Saviano | Felice per questo finale

Notizia in breve

La Cassazione ha stabilito che “Gomorra” non costituisce un plagio. La sentenza prevede che l’autore debba pagare 10mila euro di risarcimento per aver ripreso frasi da articoli senza citare le fonti, anche se il contributo di queste citazioni all’opera è stato giudicato minimo. L’autore si è detto soddisfatto del risultato finale.