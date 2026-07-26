Gomorra non fu un plagio la sentenza della Cassazione Saviano | Felice per questo finale

Da repubblica.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Cassazione ha stabilito che “Gomorra” non costituisce un plagio. La sentenza prevede che l’autore debba pagare 10mila euro di risarcimento per aver ripreso frasi da articoli senza citare le fonti, anche se il contributo di queste citazioni all’opera è stato giudicato minimo. L’autore si è detto soddisfatto del risultato finale.

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La decisione dei giudici: “Dovrà risarcire 10mila euro per aver riportato frasi da articoli senza citare la fonte. Ma il loro contributo sull’opera fu minimo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - “Gomorra non fu un plagio”, la sentenza della Cassazione. Saviano: “Felice per questo finale”
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