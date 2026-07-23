La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a Roberto Saviano, che dovrà versare 10 mila euro di risarcimento. La decisione riguarda alcuni articoli di giornale inseriti nel suo libro “Gomorra” senza citare le fonti originali. La causa, iniziata quasi vent’anni fa, si conclude con questa sentenza definitiva. Saviano è stato giudicato colpevole di plagio per aver riprodotto parti di articoli senza attribuzione.

. Si chiude dopo quasi vent’anni una delle controversie legali più lunghe legate al mondo dell’editoria italiana. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di Roberto Saviano, che dovrà risarcire 10 mila euro per alcuni articoli di giornale riprodotti all’interno del suo celebre libro “Gomorra” senza che ne venisse citata la fonte. Una vicenda giudiziaria complessa, che affonda le radici nel 2008, quando due testate campane, il Corriere di Caserta e le Cronache di Napoli, decisero di portare in tribunale lo scrittore napoletano. L’origine della causa: articoli copiati senza citazione. Al centro del contenzioso, la presunta riproduzione illegittima all’interno del testo di alcuni articoli pubblicati dai due quotidiani, entrambi facenti parte del gruppo editoriale Libra. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Roberto Saviano condannato: dovrà risarcire 10 mila euro per plagio in Gomorra

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La Verità e Saviano condannato per gli articoli copiati in GomorraLa Cassazione chiude il contenzioso tra lo scrittore, il Corriere di Caserta e le Cronache di Napoli L'articolo La Verità e Saviano condannato per gli articoli copiati in Gomorra proviene da Open. msn.com