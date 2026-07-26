gli usa hanno incassato 13 miliardi con il petrolio del venezuela ma nessuno sa dove sono finiti

Gli Stati Uniti hanno incassato 13 miliardi di dollari dalla vendita di petrolio venezuelano. Tuttavia, non sono noti i dettagli su come siano stati utilizzati o distribuiti questi fondi. L’amministrazione ha dichiarato di voler tutelare le entrate petrolifere venezuelane per il beneficio delle popolazioni di entrambi i paesi. Non sono state fornite informazioni sulle modalità di gestione o sui soggetti coinvolti nelle transazioni.

«Salvaguardare le entrate petrolifere venezuelane per il bene dei popoli venezuelano e statunitense »: sarebbe questo l’intento dell’amministrazione Trump — dichiarato in un ordine esecutivo emanato a gennaio — da quando, in seguito alla cattura del Presidente Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti, ha assunto il controllo delle esportazioni di greggio del Paese sudamericano accumulando,secondo il Financial Times, circa 13 miliardi di dollari. Una cifra consistente sulla cui destinazione Washington ha fornito versioni contrastanti, attirandosi accuse di gestione opaca. La mancanza di trasparenza sta sollevando crescenti critiche bipartisan al Congresso e preoccupazioni tra gli economisti riguardo alla reale ripresa economica del Paese, precipitato in una crisi ancora più preoccupante in seguito ai terremoti dello scorso giugno. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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1 miliardo di dollari già incassato dal petrolio venezuelano

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