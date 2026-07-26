Circa duemila persone hanno partecipato a una marcia pacifica al Pilastro, a Bologna, per chiedere giustizia e verità sulla morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un fermo di polizia. La manifestazione si è conclusa con un minuto di silenzio e un gesto simbolico, in ginocchio di fronte al luogo dell’incidente, con alcuni partecipanti che hanno alzato il pugno e chiuso gli occhi. Durante l’evento è stato mostrato un nuovo frame tratto dalla bodycam di un agente coinvolto.

Bologna, 26 luglio 2026 – In ginocchio di fronte al luogo in cui Abderrahim Fakir è morto. Con il pugno alzato e gli occhi chiusi. In un minuto di silenzio per rendere omaggio alla vita spezzata del 42enne marocchino, deceduto durante un fermo di polizia a Bologna. A una settimana dalla scomparsa, al Pilastro una “marcia popolare” invade le vie del rione. Questa volta, come era successo la sera stessa della morte, senza violenza. Senza scontri, disordini o guerriglie. Un serpentone da almeno duemila persone che grida, composto, “giustizia e verità per Fakir”. Non ci sono mezzi blindati né agenti in tenuta antisommossa a scortare il corteo, monitorato esclusivamente da alcuni agenti della Digos e dei carabinieri del Nucleo Informativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Giustizia e verità per Fakir”: la marcia (pacifica) dei 2mila al Pilastro. Spunta nuovo frame dalla bodycam di un agente

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