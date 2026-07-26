A una settimana dalla morte di un uomo durante un fermo di polizia in via Italo Svevo, circa 2.000 persone hanno partecipato a una manifestazione al Pilastro di Bologna. La marcia, che ha attraversato il quartiere, aveva come slogan “Verità e giustizia per Fakir”. Durante l’evento è stato esposto il simbolo di George Floyd. La manifestazione è stata trasmessa in diretta.

Bologna, 26 luglio 2026 – A una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia in via Italo Svevo, sono migliaia le persone che si sono radunate a pochi metri dal luogo della scomparsa per chiedere “giustizia e verità” sulla vicenda con una “ marcia popo lare” che attraverserà il Pilastro. “Siamo tutte e tutti Fakir” c’è scritto sullo striscione che ha aperto il corteo: a tenerlo teso giovani ragazzini che hanno chiesto a gran voce “giustizia” per il 42enne. https:www.quotidiano.netvideodiretta-quotidiano-nazionale-hdcfxky1 Per le strade del rione ci sono Plat, Si Cobas, Giovani Palestinesi, comitato popolare Pilastro e MuBasta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Manifestazione al Pilastro di Bologna, circa 2mila in corteo: “Verità e giustizia per Fakir”. E torna il simbolo di George Floyd. La diretta

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