giovani intossicati indagano anche i nas

Due settimane dopo l’intossicazione di 31 giovani durante un campo estivo, i Nas di Parma stanno esaminando i referti del Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio. I carabinieri stanno indagando sull’incidente, che coinvolse ragazzi partecipanti a un’attività organizzata dalla Protezione Civile provinciale a Corneto di Toano. Non sono stati ancora resi noti dettagli specifici sui risultati delle analisi o sulle cause dell’intossicazione.

A due settimane dall’intossicazione di 31 ragazzi del Campo estivo, organizzato dalla Protezione Civile provinciale a Corneto di Toano, i carabinieri del Nas di Parma chiedono i referti al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio. Proprio lì la sera del 7 luglio scorso, erano stati portati in pullman i giovani (tra 9-14 anni) per i controlli del caso. Nulla di particolarmente grave per fortuna e nella stessa serata i ragazzi sono poi stati dimessi. Venerdì i Nas di Parma hanno quindi inoltrato una richiesta all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia chiedendo tutta la documentazione sanitaria relativa ai controlli effettuati dai medici presenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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