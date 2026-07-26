Giornata mondiale dei nonni | l' invito di papa Leone alla vicinanza tra generazioni

Da scuolalink.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Giornata mondiale dei nonni e degli anziani si celebra domenica 26 luglio, in onore dei santi Anna e Gioacchino, i nonni di Gesù. La giornata invita a riflettere sull'importanza delle persone anziane e sulla vicinanza tra generazioni. Papa Leone ha sottolineato l'importanza di sostenere e rispettare gli anziani, invitando alla solidarietà e alla cura nei confronti di questa fascia di popolazione. La ricorrenza si concentra sull'apprezzamento e sull'affetto verso chi ha avuto un ruolo fondamentale nella famiglia e nella società.

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La Giornata mondiale dei nonni e degli anziani si celebra domenica 26 luglio, giorno dedicato ai santi Anna e Gioacchino, i nonni di Gesù. È un'occasione per fermarsi e riconoscere il valore di chi c'è sempre stato. Avere un nonno o una nonna in buona salute e in sintonia con i figli è una fortuna che moltiplica gli affetti dentro la famiglia.Una presenza che aiuta ogni giornoQuando ci sono, i nonni sono una benedizione concreta. Non si resta mai a piedi se in casa c'è chi è disposto a coprire i piccoli imprevisti della vita quotidiana. Sanno fare quasi tutto, a modo loro, con metodi che a volte sembrano superati. Basta dare loro fiducia e mettere da parte i pregiudizi sul fatto che non usino la tecnologia come vorremmo. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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