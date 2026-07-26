Giocatori e arbitri per terra | il motivo è surreale

Da sportmediaset.mediaset.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la finale tra Bahia e Fluminense de Feira, un branco di api ha invaso il campo, costringendo giocatori e arbitri a terra per circa 15 minuti. L’episodio ha generato panico tra i presenti, prima che l’allarme si placasse e le api si allontanassero. Nessun danno grave è stato segnalato. La partita è ripresa in seguito alla sospensione temporanea.

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Uno sciame d'api si abbatte sulla finale tra Bahia e Fluminense de Feira: 15 minuti di panico e poi allarme rientrato. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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