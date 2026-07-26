Giocatori e arbitri per terra | il motivo è surreale

Notizia in breve

Durante la finale tra Bahia e Fluminense de Feira, un branco di api ha invaso il campo, costringendo giocatori e arbitri a terra per circa 15 minuti. L’episodio ha generato panico tra i presenti, prima che l’allarme si placasse e le api si allontanassero. Nessun danno grave è stato segnalato. La partita è ripresa in seguito alla sospensione temporanea.