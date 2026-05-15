Recentemente, l'associazione giocatori ha condotto un sondaggio in cui hanno espresso i loro giudizi sugli arbitri della NBA, condividendo pubblicamente i risultati ottenuti. La lega ha reagito alla pubblicazione, manifestando il proprio disappunto nei confronti delle valutazioni fornite dai giocatori. Questa iniziativa ha attirato l'attenzione sull'interazione tra atleti e arbitri, creando tensioni tra le parti coinvolte. La diffusione di questi voti ha suscitato discussioni sull'impatto di tali valutazioni nel contesto della lega.

Proprio nel mezzo di una postseason caratterizzata anche da diverse polemiche arbitrali, la Nbpa, il sindacato dei giocatori, rivela un intrigante sondaggio sui fischietti. Attraverso un campione decisamente sostanzioso, ben 411 i cestisti che hanno risposto al "survey" (su circa 450 presenti nelle 30 squadre Nba), il sindacato ha analizzato il gradimento della classe arbitrale da parte dei giocatori, chiedendo ai propri membri di dare una valutazione (da uno a cinque) a ogni singolo arbitro. Alla fine non è stata comunicata una classifica a punti ma i risultati sono stati computati e i 73 arbitri divisi, a seconda del punteggio raggiunto,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I giocatori danno i voti agli arbitri Nba. E la lega non apprezza

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Quando i giocatori litigano con gli arbitri nel calcio

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