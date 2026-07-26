Un uomo di 48 anni residente a Giarre è stato arrestato dai Carabinieri per aver appiccato due incendi in rapida successione. I roghi hanno interessato terreni e si sono avvicinati a un ospedale, creando timori tra automobilisti e personale sanitario. L'intervento dei militari ha impedito che le fiamme causassero danni più gravi. L’uomo è stato portato in carcere con l’accusa di incendio doloso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Due roghi in pochi minuti: paura tra autostrada e struttura sanitaria. Un uomo di 48 anni residente a Giarre è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di incendio doloso, al termine di un intervento che ha permesso di evitare conseguenze potenzialmente molto gravi. L’episodio si è verificato in un periodo segnato da temperature elevate e forte rischio di propagazione degli incendi sul territorio. L’operazione è scattata nella tarda mattinata, dopo la segnalazione di un incendio divampato in un terreno vicino all’autostrada A18, in contrada Coste. Secondo la ricostruzione effettuata dai militari, alcuni testimoni avrebbero visto il 48enne mentre appiccava il fuoco alla vegetazione, fornendo così elementi utili per avviare rapidamente le ricerche. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Giarre, appicca incendi tra terreni e ospedale: finisce in carcere 48enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Carcere minorile Roma: detenuto straniero ferisce agente e appicca incendiMartedì 23 giugno, alle 21:00, un detenuto straniero maggiorenne nel carcere minorile di Roma ha aggredito un agente di polizia penitenziaria.

Cacciato dalla comunità, 48enne finisce in carcereUn uomo di 48 anni, che era sottoposto a una misura alternativa alla detenzione, è stato arrestato e portato in carcere dopo un intervento dei...

Si parla di: Appicca incendi tra terreni e ospedale, arrestato 48enne.

Tragedia sfiorata a Giarre, in fiamme vegetazione e auto dell'Asp: arrestato un 48enneI Carabinieri della Compagnia di Giarre hanno arrestato un uomo di 48 anni, residente nel paese. È accusato di incendio doloso. L'intervento è scattato ... catania.gds.it

Catania, appicca incendi tra terreni e ospedale: arrestato un uomoElian Lo Pipero 26 Luglio 2026, 09:05 I Carabinieri della Compagnia di Giarre hanno ... msn.com