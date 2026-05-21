Cacciato dalla comunità 48enne finisce in carcere

Un uomo di 48 anni, che era sottoposto a una misura alternativa alla detenzione, è stato arrestato e portato in carcere dopo un intervento dei carabinieri della Stazione di Valle di Maddaloni. L’intervento è stato tempestivo e ha permesso di eseguire un provvedimento emesso dall’Autorità giudiziaria nei suoi confronti. La persona era stata allontanata dalla comunità e ora si trova in carcere. Nessun dettaglio sulle ragioni che hanno portato a questa decisione.

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Un intervento rapido e puntuale dei carabinieri della Stazione di Valle di Maddaloni ha consentito di dare esecuzione a un provvedimento emesso dall’Autorità giudiziaria nei confronti di un uomo sottoposto a misura alternativa alla detenzione. I militari dell’Arma si sono recati presso una. 🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cumulo di pene: 48enne finisce in carcereUn uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Cesenatico assieme ai colleghi della Stazione. Minacce, insulti e aggressioni alla compagna. 48enne finisce in carcereLa Polizia di Stato di Latina, nell’ambito delle attività investigative volte al contrasto alla violenza domestica, ha dato esecuzione a un’ordinanza...