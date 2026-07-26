Una Ferrari 312 T ha rappresentato il punto di svolta per una persona che, prima di collezionarla, aveva una collezione di circa 7.000 mozziconi di sigaretta. Ogni giorno, nel suo posacenere, si accumulavano circa cinquanta mozziconi. Successivamente, ha iniziato a collezionare modellini di auto, smettendo di fumare grazie a questa nuova passione. La collezione di auto da collezione è ora costituita da circa sette mila pezzi.

Lucca, 26 luglio 2026 – Una piccola Ferrari 312 T è stata la sua salvezza. Una volta la sua collezione era fatta di mozziconi di sigaretta. Ogni giorno, nel posacenere, se ne accumulavano una cinquantina. Poi, all’improvviso, qualcosa cambiò. Al posto di quella dipendenza ne arrivò un’altra. Un vizio, sì, ma che non aveva nulla a che fare con la salute e che, col tempo, si sarebbe rivelato decisamente più conveniente anche per il portafoglio. Gianfranco Lutri è entrato nella redazione de La Nazione stringendo tra le mani un modellino molto particolare: la Fiat 600D realizzata in occasione del cinquantesimo anniversario dei Pooh, il gruppo che tra pochi giorni salirà sul palco del Lucca Summer Festival. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gianfranco e le sue settemila auto da collezione: “Prima erano mozziconi, poi modellini: grazie a loro ho smesso di fumare”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Meloni, le sigarette («Ho smesso di fumare da un mese») e il siparietto tra "tabagisti pentiti" al G7 di EvianDurante il G7 di Evian, la premier ha dichiarato di aver smesso di fumare da un mese.

Giorgia Meloni ha smesso di fumare. Il Foglio: «Ha abbandonato le sue Vogue»Dopo quindici giorni senza accendere una sigaretta, la premier ha deciso di interrompere la sua abitudine al fumo.