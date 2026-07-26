Ghost Font il carattere che il cervello umano legge in un istante ma mette in crisi ChatGPT Gemini e le altre AI

Da screenworld.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo carattere tipografico, chiamato Ghost Font, è stato creato per essere facilmente leggibile dall’occhio umano, che lo interpreta in un istante. Tuttavia, questo stesso carattere provoca errori e difficoltà nei sistemi di intelligenza artificiale come ChatGPT e Gemini. La tipografia sfrutta un design che confonde i modelli di riconoscimento automatico, evidenziando un divario tra capacità umane e algoritmi.

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Esiste un carattere tipografico che puoi leggere senza alcuno sforzo, ma che mette in seria difficoltà i sistemi di intelligenza artificiale più avanzati. Si chiama Ghost Font ed è un esperimento affascinante che dimostra come la percezione umana funzioni in modo radicalmente diverso rispetto agli algoritmi, anche quelli più sofisticati. Il progetto è opera di Eric Lu, designer e sviluppatore statunitense che ha voluto esplorare il confine sottile tra ciò che il cervello umano riesce a interpretare istintivamente e ciò che invece rappresenta un ostacolo per i modelli di machine learning. L’obiettivo non è creare una difesa impenetrabile contro l’AI, quanto piuttosto mettere in luce un aspetto spesso sottovalutato: esistono ancora schemi percettivi che appartengono esclusivamente alla cognizione umana. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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