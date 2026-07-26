Ghost Font il carattere che il cervello umano legge in un istante ma mette in crisi ChatGPT Gemini e le altre AI

Un nuovo carattere tipografico, chiamato Ghost Font, è stato creato per essere facilmente leggibile dall’occhio umano, che lo interpreta in un istante. Tuttavia, questo stesso carattere provoca errori e difficoltà nei sistemi di intelligenza artificiale come ChatGPT e Gemini. La tipografia sfrutta un design che confonde i modelli di riconoscimento automatico, evidenziando un divario tra capacità umane e algoritmi.

Esiste un carattere tipografico che puoi leggere senza alcuno sforzo, ma che mette in seria difficoltà i sistemi di intelligenza artificiale più avanzati. Si chiama Ghost Font ed è un esperimento affascinante che dimostra come la percezione umana funzioni in modo radicalmente diverso rispetto agli algoritmi, anche quelli più sofisticati. Il progetto è opera di Eric Lu, designer e sviluppatore statunitense che ha voluto esplorare il confine sottile tra ciò che il cervello umano riesce a interpretare istintivamente e ciò che invece rappresenta un ostacolo per i modelli di machine learning. L’obiettivo non è creare una difesa impenetrabile contro l’AI, quanto piuttosto mettere in luce un aspetto spesso sottovalutato: esistono ancora schemi percettivi che appartengono esclusivamente alla cognizione umana. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Segui gli aggiornamenti su ChatGPT.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

thugs try to extort the fish seller, unaware he is an amnesiac war god.

Notizie e thread social correlati

Cos’è e come funziona Ghost Font, la “scrittura fantasma” che inganna l’AI: il messaggio nascosto che gli esseri umani riescono a leggere ma i chatbot faticano a decifrareUn esperimento ha mostrato una tecnica chiamata Ghost Font, una forma di scrittura “fantasma” capace di ingannare l’intelligenza artificiale.

Come usare ChatGPT, Claude e Gemini gratis nel 2026: guida ai limiti e ai pianiNel 2026, gli utenti possono accedere gratuitamente a ChatGPT, Claude e Gemini attraverso diversi piani disponibili online.

Temi più discussi: Come usare Ghost, il font invisibile alle AI ma leggibile dagli umani; Cos'è e come funziona Ghost Font, la scrittura fantasma che inganna l’AI: il messaggio nascosto che gli esseri umani riescono a leggere ma i chatbot faticano a decifrare; Decoy Font, il carattere che inganna le AI mostrando messaggi diversi agli umani: come usarlo; Ghost Font, l'esperimento che sfida l'intelligenza artificiale: Lo leggono gli esseri umani, non i chatbot.

Come funziona Ghost Font, la tipografia anti-AI - 2/3Lu ha definito Ghost Font un esperimento di tipografia anti-AI, nato per capire se sia possibile creare un sistema visivo che sfrutti alcune differenze tra percezione umana e analisi automatizzata. ilfattoquotidiano.it

Cos’è e come funziona Ghost Font, la scrittura fantasma che inganna l’AI: il messaggio nascosto che gli esseri umani riescono a leggere ma i chatbot faticano a decifrareL’ intelligenza artificiale è diventata sempre più abile nel riconoscere immagini, testi e informazioni visive, ma un nuovo esperimento sta provando a mettere in evidenza alcuni dei suoi possibili lim ... ilfattoquotidiano.it