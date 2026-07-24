Un esperimento ha mostrato una tecnica chiamata Ghost Font, una forma di scrittura “fantasma” capace di ingannare l’intelligenza artificiale. Questa modalità di scrittura contiene messaggi nascosti che gli esseri umani possono leggere facilmente, mentre i chatbot e le AI trovano difficile decifrarli. La sperimentazione evidenzia i limiti attuali dell’intelligenza artificiale nel riconoscimento di testi e immagini.

L’ intelligenza artificiale è diventata sempre più abile nel riconoscere immagini, testi e informazioni visive, ma un nuovo esperimento sta provando a mettere in evidenza alcuni dei suoi possibili limiti. Second quanto riportato dal Corriere della Sera, si chiama Ghost Font ed è un progetto ideato da Eric Lu, designer e sviluppatore statunitense, con un obiettivo particolare: creare una scrittura immediatamente comprensibile alle persone, ma più difficile da decifrare per i sistemi di AI. L’idea nasce dalla volontà di esplorare il rapporto tra il modo in cui il cervello umano interpreta ciò che vede e il funzionamento degli algoritmi. Secondo Lu, infatti, esistono ancora situazioni in cui la percezione umana riesce a cogliere schemi e significati che possono sfuggire ai modelli automatici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cos’è e come funziona Ghost Font, la “scrittura fantasma” che inganna l’AI: il messaggio nascosto che gli esseri umani riescono a leggere ma i chatbot faticano a decifrare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La bufala del 6G che trasformerà gli esseri umani in antenneSu Facebook circola un video di un canale Telegram che collega le teorie cospirazioniste sul «marchio della bestia» alle reti 6G.

Medici, che fine faranno? Il primo intervento chirurgico complesso eseguito integralmente da umanoidi: hanno preso decisioni, operato senza che gli esseri umani ordinassero le azioni, istante per istanteUn robot chirurgico ha completato il suo primo intervento complesso senza intervento diretto di un medico.

Argomenti più discussi: Come usare Ghost, il font invisibile alle AI ma leggibile dagli umani; Ghost Font, l'esperimento che sfida l'intelligenza artificiale: Lo leggono gli esseri umani, non i chatbot; Ma è vero che un modo per ingannare l'intelligenza artificiale è nascosto in un font?; Aree interne, addio: come ripopolarle? Ci pensa il non profit.