Gerry Scotti lascia Caduta Libera | ecco chii sarà il nuovo conduttore del quiz di Canale 5

Notizia in breve

Gerry Scotti non condurrà più la prossima edizione di Caduta Libera. Il quiz di Canale 5 sarà affidato a un nuovo conduttore, recentemente entrato nella squadra Mediaset. La decisione riguarda la programmazione della rete per la prossima stagione. Non sono state fornite motivazioni ufficiali sulla scelta. La trasmissione continuerà con un volto diverso alla guida. La produzione ha confermato il cambio di conduttore senza ulteriori dettagli.