Gerry Scotti lascia Caduta Libera | ecco chii sarà il nuovo conduttore del quiz di Canale 5
Gerry Scotti non condurrà più la prossima edizione di Caduta Libera. Il quiz di Canale 5 sarà affidato a un nuovo conduttore, recentemente entrato nella squadra Mediaset. La decisione riguarda la programmazione della rete per la prossima stagione. Non sono state fornite motivazioni ufficiali sulla scelta. La trasmissione continuerà con un volto diverso alla guida. La produzione ha confermato il cambio di conduttore senza ulteriori dettagli.
Importante novità nel palinsesto Mediaset: Gerry Scotti non guiderà la prossima edizione di Caduta Libera. Secondo le indiscrezioni, il celebre quiz di Canale 5 passerà nelle mani de nuovo conduttorei, recentemente entrato nella squadra Mediaset. Gerry Scotti lascia la conduzione di Caduta Libera. Importanti cambiamenti sono in arrivo per uno dei quiz televisivi più amati del pubblico di Canale 5. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da DavideMaggio.it, Gerry Scotti non sarà alla guida della prossima edizione di Caduta Libera, programma che negli anni è diventato uno dei simboli della sua carriera televisiva. La notizia arriva in un momento particolarmente positivo per il conduttore, reduce dall’ottimo riscontro ottenuto con La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
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