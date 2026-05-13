La ruota della fortuna con Gerry Scotti chiude su Canale 5 | ecco cosa e chi lo sostituisce

La ruota della fortuna, condotto da Gerry Scotti, ha concluso la sua stagione su Canale 5. Il programma, trasmesso dalla scorsa estate, ha ottenuto ascolti elevati e si è confermato tra i più seguiti delle reti Mediaset. Ora, il programma è terminato e si stanno definendo le modalità di sostituzione o di eventuali riprese future. La trasmissione ha avuto un ruolo di rilievo nel palinsesto estivo della rete.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La ruota della fortuna è tra i programmi più fortunati delle reti Mediaset. Il game show condotto da Gerry Scotti ha realizzato ascolti record sui teleschermi di Canale 5 dove va in onda dalla scorsa estate. Tuttavia, la permanenza del programma sulla rete ammiraglia Mediaset è agli sgoccioli. Se su Rai 1 giungerà L'Eredità di Marco Liorni, su Canale 5 arriverà Max Giusti con The Wall. Per questo motivo, i piani alti di Cologno Monzese stanno pensando ad una puntata speciale de La ruota della fortuna in prima serata per salutare il suo pubblico. Secondo alcune indiscrezione riportate da Libero, Gerry Scotti potrebbe salutare il suo pubblico già da giugno.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La ruota della fortuna con Gerry Scotti chiude su Canale 5: ecco cosa e chi lo sostituisce ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La ruota della fortuna, l'annuncio di Gerry Scotti sulla grande novità riguardante i premi Notizie correlate La ruota della fortuna chiude su Canale 5: quando e chi sostituisce Gerry ScottiLa ruota della fortuna è tra i programmi rivelazione di questa stagione televisiva. La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti chiude prima per Maria De Filippi e l’abito di Samira è un omaggioNella puntata del 21 marzo 2026 de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti chiude in anticipo, aprendo la strada ad Amici di Maria De Filippi. Temi più discussi: La ruota della fortuna: Lunedì 4 maggio Video; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ‘dimentica’ I Cesaroni: Dopo di noi tutti a letto. E Samira Lui stravolta dalla ‘botta’ finale; La Ruota della Fortuna chiude: chi sostituisce Gerry Scotti, il futuro di Samira; La Ruota della Fortuna, Gerry si arrabbia con il campione per un errore clamoroso. La ruota della fortuna chiude: chi sostituisce Gerry Scotti, il futuro di Samira msn.com/it-it/tv/other… x.com Perchè La Ruota della Fortuna non va in onda stasera 21 aprile? reddit La Ruota della Fortuna, Gerry annuncia lo stop: Non andremo in onda. E Samira cambia lookNella puntata del 12 maggio de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti annuncia il breve stop dello show per lasciare spazio alla finale di Coppa Italia, mentre Samira Lui cambia look. E il finale è ... dilei.it La La Ruota della Fortuna, puntata cancellata e Gerry Scotti si ferma sul più bello: perché salta la puntata del 13 maggioLa Ruota della Fortuna non va in onda mercoledì 13 maggio 2026: il quiz show di Canale 5 si ferma ancora una volta per lasciare spazio alla grande serata di Coppa Italia. libero.it