Gelato che passione! Il consumo è in aumento | Un prodotto a km zero

Il consumo di gelato è in crescita, secondo i dati dell’Istat analizzati da Confartigianato La Spezia. Si evidenzia un aumento nel consumo di questo prodotto, considerato a km zero. L’analisi si riferisce ai consumi complessivi e non specifica i canali di vendita o le aree geografiche. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni di questa tendenza né sui segmenti di mercato coinvolti.

Il consumo di gelato è in aumento: lo conferma l’elaborazione dei dati dell’Istat sui consumi, svolta da Confartigianato La Spezia in collaborazione con l’osservatorio Mpi Confartiginato Lombardia, che indica una crescita del 2,5% su base annua, dinamica in accelerazione rispetto allo scorso anno (+2,0%) e migliore del trend dei beni non alimentari (+2,3%). Confermando le testimonianze dei mastri gelatai, i costi delle materie prime stanno lievitando sempre di più. A giugno 2026, a seguito dell’intervento di allineamento della nuova classificazione Ecoicop con quella utilizzata gli anni precedenti, si stimano i seguenti aumenti nel lungo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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