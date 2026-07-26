Garlasco Daniela Ferrari mamma di Andrea Sempio dimessa dall' ospedale dopo il tentato suicidio | come sta

Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata dimessa dall'ospedale di Vigevano dopo aver tentato il suicidio. Il personale medico ha deciso di farla uscire dal reparto, poiché si è registrato un miglioramento delle sue condizioni di salute. La donna si trova ora a casa, dopo aver trascorso alcuni giorni sotto osservazione. La sua situazione è in fase di stabilizzazione, secondo quanto riferito dal personale sanitario.

Daniela Ferrari ha lasciato l’ospedale. La madre di Andrea Sempio sta meglio, e il personale medico del nosocomio di Vigevano ha disposto le dimissioni della donna a seguito del graduale miglioramento registrato all’interno della struttura. Ferrari, ricordiamo, era stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso il 18 giugno, quando ha accusato un malore conseguente a un abuso di farmaci. L’avvocato Liborio Cataliotti aveva precisato che si era trattato di un tentativo di suicidio. La collega Angela Taccia ha chiesto “il massimo riserbo e rispetto”. Daniela Ferrari ha lasciato l’ospedale Come precisano Fanpage e Il Giorno, Daniela Ferrari ha lasciato l’ospedale di Vigevano da diverse settimane. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Garlasco, resta in ospedale la mamma di Sempio dopo il tentato suicidio

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