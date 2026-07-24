La madre di una persona coinvolta in una vicenda a Garlasco è stata dimessa dopo aver tentato il suicidio. La donna, di 66 anni, era stata ricoverata d’urgenza il 17 giugno per un’intossicazione da farmaci tranquillanti. Dopo il trattamento con lavanda gastrica, era stata trasferita in reparto di rianimazione e successivamente in Psichiatria.

La 66enne era stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso il 17 giugno, in seguito a un’intossicazione da farmaci tranquillanti. Dopo la lavanda gastrica, i medici avevano disposto il ricovero nel reparto di rianimazione e successivamente in Psichiatria Daniela Ferrari, madre dell'attuale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, la madre di Andrea Sempio Daniela Ferrari dimessa dopo il tentato suicidio: era stata ricoverata in Psichiatria

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LA MADRE DI ANDREA SEMPIO, DANIELA FERRARI, RICOVERATA IN OSPEDALE PER ABUSO DI FARMACI

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Garlasco, la madre di Sempio Daniela Ferrari trasferita in psichiatria dopo il tentato suicidio, non è in pericolo di vitaLa madre di un uomo indagato per un omicidio a Garlasco è stata trasferita in psichiatria dopo un tentato suicidio.

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