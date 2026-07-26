Al liceo Galvani sono stati annunciati i nomi degli studenti con i migliori risultati. Nella sezione Classico, la studentessa della prima B ha ottenuto un punteggio di 9.38, seguita da un’altra con 9.31 e un’altra con un punteggio di 9. La lista continuerà con altri nomi e punteggi.

Continuiamo a pubblicare la lista dei bravissimi del liceo Galvani: Classico - 1B Panziera Mariastella, 9.38; Cardone Luciana Francesca, 9.31; Testoni Krystal, 9.31; Ghelli Rebecca, 9.23; Chalcraft Maia Sassatelli, 8.92; Cardi Alessia, 8.77; Rubini Emilia, 8.69; Corradi Irene Maria, 8.69; Cimento Sara Vittoria, 8.54; Monari Ivan, 8.54; Sposato Anne Sophie, 8.54; Santangelo Ludovica, 8.23; Mattioli Camillo, 8.15; Bernacchi Davide, 8.00. 1D Cardinale Martina, 9.38; Cardinale Alessia, 9.23; Bonfiglioli Sara, 8.85; Nucci Noemi, 8.54; Di Cagno Sveva Allegra, 8.38; Marucci Elisa, 8.31; Cesari Amelia, 8.08 1E Classico Nuovo Ordinamento Carboni Nicola, 9. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Galvani, ecco i bravissimi del liceo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Galvani, proseguono i bravissimiContinua la pubblicazione degli elenchi degli studenti del liceo Galvani con media pari o superiore a otto.

Leggi anche: Bologna, tornano gli alberi nelle piazze contro il caldo: da piazza Galvani a piazza Re Enzo ecco dove saranno

Temi più discussi: Galvani, tutti i bravissimi del liceo. Ecco chi sono gli studenti migliori; Galvani, ecco i bravissimi del liceo; Maturità, Davide, Asia e Giulia sono i tre bravissimi del Nautico Galvani di Trieste; Galvani, proseguono i bravissimi.

Galvani, proseguono i bravissimiProsegue la pubblicazione dell’elenco di studenti e studentesse del liceo Galvani che hanno ottenuto una media pari o superiore all’otto. Classico nuovo ordinamento: 1B Panziera Mariastella, 9.38; Car ... ilrestodelcarlino.it

Galvani, tutti i bravissimi del liceo. Ecco chi sono gli studenti miglioriIniziamo a pubblicare l’elenco di studenti e studentesse del liceo Galvani che hanno ottenuto una media pari o superiore all’otto. Classico: 4A Padula Martina, 8.50; Caropreso Tommaso, 8.40; Poderiogh ... ilrestodelcarlino.it