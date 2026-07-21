Galvani proseguono i bravissimi
Continua la pubblicazione degli elenchi degli studenti del liceo Galvani con media pari o superiore a otto. Tra i risultati più recenti, la classe 1B del nuovo ordinamento ha registrato 9 studenti con media elevata. L’elenco viene aggiornato periodicamente e include i nominativi degli studenti con i voti più alti. La scuola ha reso noto che l’attenzione ai risultati accademici rimane prioritaria.
Prosegue la pubblicazione dell’elenco di studenti e studentesse del liceo Galvani che hanno ottenuto una media pari o superiore all’otto. Classico nuovo ordinamento: 1B Panziera Mariastella, 9.38; Cardone Luciana Francesca, 9.31; Testoni Krystal, 9.31; Ghelli Rebecca, 9.23; Chalcraft Maia Sassatelli, 8.92; Cardi Alessia, 8.77; Rubini Emilia, 8.69; Corradi Irene Maria, 8.69; Cimento Sara Vittoria, 8.54; Monari Ivan, 8.54; Sposato Anne Sophie, 8.54; Santangelo Ludovica, 8.23; Mattioli Camillo, 8.15; Bernacchi Davide, 8. 1D Cardinale Martina, 9.38; Cardinale Alessia, 9.23; Bonfiglioli Sara, 8.85; Nucci Noemi, 8.54; Di Cagno Sveva Allegra, 8.38; Marucci Elisa, 8. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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