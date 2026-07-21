galvani proseguono i bravissimi

Notizia in breve

Continua la pubblicazione degli elenchi degli studenti del liceo Galvani con media pari o superiore a otto. Tra i risultati più recenti, la classe 1B del nuovo ordinamento ha registrato 9 studenti con media elevata. L’elenco viene aggiornato periodicamente e include i nominativi degli studenti con i voti più alti. La scuola ha reso noto che l’attenzione ai risultati accademici rimane prioritaria.