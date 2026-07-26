Dal 2016, in Germania, sono stati registrati diversi attacchi con veicoli contro la folla. Alcuni sono attribuibili a individui con problemi psichici, altri sono considerati azioni terroristiche pianificate. In totale, si conta un numero variabile di incidenti, con alcune delle aggressioni più gravi avvenute in zone affollate di città. La dinamica più comune coinvolge un veicolo lanciato contro gruppi di persone, causando numerosi feriti e vittime.

Roma, 26 luglio 2026 - L’auto lanciata sulla folla sembra la modalità si attentato più ricorrente in Germania, sia per gli squilibrati che per i terroristi. Infatti quello di ieri al Pride di Berlino è solo l'ultimo di una serie di attacchi con veicoli, iniziati a partire dal 2016, dal terribile attentato al mercatino di Natale di Breitscheidplatz, a Berlino. https:www.quotidiano.netvideofurgone-sulla-folla-al-gay-pride-di-berlino-jns4n2ym Negli ultimi 10 anni episodi simili:. . Lipsia, maggio 2026. Due persone sono morte e altre tre sono rimaste gravemente ferite quando un'auto ha investito i pedoni in una zona pedonale del centro di Lipsia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Furgone sulla folla, da squilibrati a terroristi: ecco i diversi attacchi avvenuti in Germania dal 2016

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