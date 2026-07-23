Dal primo giugno sono andati in fumo circa 1.825 ettari di terreno in Puglia a causa di incendi, con 732 ettari nella provincia di Bari. Coldiretti ha dichiarato che i roghi sono dolosi, riferendosi a dati forniti dal sistema Effis-Copernicus, che monitora gli incendi boschivi. L’incendio ha causato danni alle coltivazioni agricole e ha coinvolto vaste aree dell’Alta Murgia.

Sono 1.825 gli ettari andati in fumo in Puglia dal primo giugno. Di questi, 732 si trovano nella provincia di Bari. Sono le prime elaborazioni di Coldiretti Puglia su dati Effis-Copernicus (sistema che fornisce una piattaforma per lo scambio di dati degli incendi boschivi). È una stima ancora provvisoria, ma sufficiente a restituire la dimensione dell’emergenza che sta segnando l’estate pugliese e ha colpito con particolare violenza l’Alta Murgia, mandando in fumo centinaia di ettari di verde, prima nell’area di Minervino Murge (provincia Bat) e poi nella zona tra Altamura, Toritto e Quasano (Bari). Enorme il dispiegamento di forze intervenute, tra vigili del fuoco e volontari della Protezione civile, per domare le fiamme che hanno attraversato seminativi, pascoli e zone di macchia spontanea. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Alta Murgia distrutta dagli incendi: in ginocchio le coltivazioni agricole. Coldiretti: «Roghi dolosi»

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