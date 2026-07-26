Francesco Vitiello | Un posto al sole ti lascia andare e ti riaccoglie quando sei pronto L' alopecia all' inizio fu una mazzata oggi può persino diventare una risorsa
Francesco Vitiello ha parlato della sua esperienza con l'alopecia, affermando che all'inizio rappresentava un colpo duro, ma ora può diventare una risorsa. Ha anche spiegato di sentirsi più tranquillo e meno ansioso di dimostrare qualcosa, pur mantenendo la passione e il desiderio di fare. Attualmente, Vitiello cerca di costruire le sue attività in modo più graduale e maturo rispetto al passato.
Come si sente oggi Francesco Vitiello? «Sicuramente mi sento più tranquillo, meno smanioso di dimostrare qualcosa a me stesso e agli altri. Sono sempre mosso da una grande passione e dal desiderio di fare cose, però penso di essere in una fase in cui provo a costruirle in maniera più graduale e più matura rispetto a prima. Probabilmente, se avessi avuto lo spazio che speravo di ottenere quando ero più giovane, avrei fatto delle grandi sciocchezze». Intanto Un posto al sole resta una certezza. «E non è la sola: insieme a due miei colleghi, Miriam Candurro, che interpreta Serena, e Lorenzo Camisa, regista di Caivano, abbiamo iniziato una nuova avventura». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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