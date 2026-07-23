Per l’alopecia, ha interrotto le riprese di una serie TV. In pochi mesi, il suo aspetto è cambiato drasticamente. Ha detto di aver trovato difficile accettarlo. Nonostante ciò, ha dichiarato di aver superato il momento difficile e di essere tornato a camminare con determinazione.

“L’alopecia avrebbe potuto farmi vacillare, ma sono riuscito a rimettermi in cammino”. Francesco Vitiello si racconta. In una intervista concessa a Vanity Fair il celebre volto di Un posto al sole è tornato a parlare del suo recente disturbo che l’ha allontanato per qualche tempo dai set: “Per l’alopecia ho dovuto interrompere una bellissima esperienza come Distretto di Polizia che probabilmente sarebbe durata ancora un po’: quella è stata una bella mazzata. Però mi rendo conto di essere abbastanza resiliente: sono colpi che avrebbero potuto farmi vacillare e invece sono riuscito a rimettermi in cammino e a ritrovare la mia strada”. Per... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Per l’alopecia ho dovuto interrompere Distretto di Polizia, è stata una bella mazzata. Nel giro di pochi mesi ti ritrovi con un aspetto completamente diverso, è difficile accettarlo”: le confessioni di Francesco Vitiello

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Si parla di: Francesco Vitiello: L'alopecia avrebbe potuto farmi vacillare, ma sono riuscito a rimettermi in cammino. Sono un papà presente per i miei figli, ma sto attento a non annullarmi per loro; Francesca Inaudi, il retroscena shock su Distretto di Polizia: Una macchina che ti tritura, non avevo una vita.