Simone Fossati, allenatore dal 2022, si prepara a guidare la squadra di Lesmo in vista della prossima stagione. Dopo aver giocato nelle giovanili della Pro Sesto, ha trascorso sette anni alla Vis Nova, contribuendo a tre promozioni consecutive dalla Prima Categoria alla Serie D tra il 2018 e il 2020. La sua esperienza si concentra principalmente nel calcio della Brianza. Fossati ha dichiarato che sarà un grande anno per il club e il campionato.

Allena dal 2022 dopo un’intensa carriera concentrata quasi esclusivamente in Brianza. C’è la parentesi nelle giovanili della Pro Sesto, ma il nome di Simone Fossati è legato alla Vis Nova, dove giocherà sette anni contribuendo alla cavalcata dalla Prima Categoria alla D (dal 2018 al 2020) con tre promozioni di fila. Se chiedete ai tecnici che lo hanno avuto come giocatore risponderebbero che era già "un allenatore in campo". Lo è diventato effettivamente e si è già guadagnato un discreto appeal. Lissone in Promozione, Lentatese in Eccellenza con salvezza e ora Lesmo. Al primo anno è andato a un passo dalla promozione diretta giocandosela fino alla fine con Manara e Olginatese, ora ci riprova con una squadra che ha cambiato qualcosa senza perdere però l’impronta e soprattutto le ambizioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fossati lancia la sfida: "Sarà un grande Lesmo"

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