Formula 1 GP d’Ungheria 2026 oggi | orario griglia di partenza e dove vedere la gara in TV

Oggi si corre il dodicesimo Gran Premio del 2026 sul circuito dell’Hungaroring. La gara si svolge domenica 26 luglio, con orario di partenza ancora da confermare. La griglia di partenza sarà determinata dai risultati delle qualifiche. La corsa sarà trasmessa in diretta televisiva, ma i dettagli su canali e orari sono ancora disponibili. Tra i favoriti c’è il leader del campionato, reduce dalla vittoria a Spa-Francorchamps.

La Formula 1 torna protagonista oggi, domenica 26 luglio 2026, con il Gran Premio d’Ungheria, dodicesimo appuntamento del Mondiale. Sul circuito dell’ Hungaroring si preannuncia una gara spettacolare, con Andrea Kimi Antonelli chiamato a difendere la leadership del campionato dopo il trionfo ottenuto a Spa-Francorchamps. L’italiano della Mercedes arriva in Ungheria con 50 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, ma dovrà affrontare una gara in rimonta dopo la penalizzazione in griglia. Norris in pole, Leclerc in prima fila. A partire dalla pole position sarà Lando Norris su McLaren, autore del miglior tempo in qualifica. Al suo fianco scatterà la Ferrari di Charles Leclerc, pronto a giocarsi le proprie chance fin dal via. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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