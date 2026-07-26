Formia il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar sul riordino della polizia locale
Il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza del Tar Lazio del 8 aprile 2026 riguardante il riordino della polizia locale a Formia. La decisione è stata presa con un decreto monocratico della quinta sezione. La sospensione riguarda gli effetti della sentenza del Tar, senza entrare nel merito della questione. La decisione è stata comunicata il 26 luglio 2026.
Formia, 26 luglio 2026 – “Con Decreto monocratico, la 5^ Sezione del Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza del Tar Lazio – Sezione Latina, n. 380 dell’ 08 aprile 2026. Mesi di polemiche pretestuose e, soprattutto, di informazioni non veritiere costringono ora a fare brevemente chiarezza, alla luce degli atti giudiziari, per rispetto verso i cittadini”, annuncia il Comune di Formia in una nota. “Il Tar Latina con la ‘famosa’ sentenza n. 3802026 aveva parzialmente annullato la delibera comunale di riordino alla struttura organizzativa, limitatamente alla parte in cui essa prevederebbe il Comando dei Vigili Urbani all’interno di un... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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