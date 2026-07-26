Formia il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar sul riordino della polizia locale

Notizia in breve

Il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza del Tar Lazio del 8 aprile 2026 riguardante il riordino della polizia locale a Formia. La decisione è stata presa con un decreto monocratico della quinta sezione. La sospensione riguarda gli effetti della sentenza del Tar, senza entrare nel merito della questione. La decisione è stata comunicata il 26 luglio 2026.